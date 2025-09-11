Il gruppo scout Reparti Giovani Esploratori alla Festa dell'Uva per trovare nuovi soci

Sabato 13 settembre, alla Festa dell’Uva di Masera, sarà presente un gruppo di rappresentanti della sezione “Reparto di Porto Viro” dell’associazione nazionale reparti giovani esploratori. L’associazione sarà dunque presente con un gazebo dalle 18.00 alle 22.00 con l’obiettivo di illustrare le proprie attività e “arruolare” nuovi soci.

L’Anrge è un’associazione scout laica, giovanile, educativa preposta alla formazione della persona nel tempo libero e nelle attività extrascolastiche, secondo i principi e il metodo educativo scout ideato da Robert Baden Powell, fondatore del movimento dello scautismo.

Le attività offerte, in particolare ai giovani tra gli 11 e i 21 anni, sono: canoa, primo soccorso, orientamento con l’uso della bussola e delle stelle, topografia, pionieristica, nodi e legature, sopravvivenza, protezione civile, cucina da campo, escursioni, conoscenza della montagna, cultura del territorio, tiro con l’arco, tecniche di alpinismo, radiocomunicazioni, e tanto altro, giochi, campi scuola. “Attraverso l’avventura, la vita all’aria aperta, il gioco, lo spirito di gruppo, organizziamo varie attività finalizzate all’educazione fisica, morale e civica della gioventù con particolare riguardo allo sviluppo dello spirito di iniziativa e di risorsa. Si tratta di una vera e propria scuola di vita”, spiegano gli scout. “Ricerchiamo anche adulti, che abbiamo il piacere di impegnarsi a favore dei giovani e nel mondo del volontariato, che possano trasmettere le proprie conoscenze o semplicemente vogliano entrare a far parte di questa grande famiglia”.

Chi fosse interessato può recarsi allo stand alla Festa dell’Uva oppure contattare l’associazione tramite mail a an.repartigiovaniesploratori@gmail.com o ai numeri 331 9212121 (Fabio) o 329 0363446 (Alessandro).