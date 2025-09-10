"Una casa per tutti": quasi completati i nuovi appartamenti nell'ex casa parrocchiale

Sono ormai giunti quasi al termine i lavori del progetto “Una casa per tutti” della parrocchia di Domodossola, che prevedono la realizzazione di sei piccoli appartamenti nell’ex casa parrocchiale di via Pellanda, da destinare a persone in situazione di disagio abitativo. “I lavori – spiega il parroco don Vincenzo Barone – sono quasi conclusi. Si stanno ultimando gli ultimi dettagli: la speranza è che gli appartamenti possano essere inaugurati intorno a Natale”.

I lavori per la realizzazione degli appartamenti sono stati finanziati grazie a donazioni di privati e ad un contributo della Fondazione Cariplo.