Settembre mese di sagre, Gaiardelli: "Le comunità si riuniscono per celebrare le proprie radici"

Settembre mese di sagre per il Vco e il presidente del Distretto turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, Francesco Gaiardelli, ne approfitta per rilanciare un tema che incarna l’essenza stessa della cultura e delle tradizioni popolari. “Passato il mese di agosto, caratterizzato dalle escursioni in montagna e dai bagni al lago, siamo fortunatamente un territorio in grado di continuare ad offrire ai visitatori – dichiara in una nota – tutta una serie di eventi, le sagre in primis, capaci di attirare famiglie da ogni parte del Piemonte e non soltanto. Sono legato a questo genere di manifestazioni – si legge nel comunicato – perché dimostrano l’attaccamento alla terra delle nostre genti e la forza di volontà che hanno nel portare avanti tradizioni, in mezzo a tante difficoltà. Ma le sagre del Vco e Novarese – sottolinea Gaiardelli – sono anche una vetrina importante per i nostri prodotti e produttori locali, e per questo motivo meritano il sostegno del Distretto”.

Le principali sagre nel Vco nel 2025 annoverano, tra l’altro, la Festa dell’Uva di Masera dal 12 al 15 settembre, la Sagra del Fungo a Trontano dal 13 al 15 settembre, il Walser Häpfla Fest a Formazza, il 28 e 29 settembre. Già terminate, invece, tra le altre, la Sagra della Patata a Montecrestese dal 23 al 26 agosto scorsi, la Sagra delle Ciliegie ad Anzola d’Ossola, dal 14 al 16 giugno e quella della Segale a Montescheno, l’1-2 giugno. “Più di semplici feste – prosegue Gaiardelli –, le sagre rappresentano un momento in cui la comunità si riunisce per celebrare le proprie radici attraverso il cibo, le usanze e i costumi del territorio, ma sono anche una attrazione per chi è alla ricerca di esperienze autentiche. L’afflusso di turisti che ne deriva – conclude Gaiardelli – è una concreta opportunità economica per le piccole realtà come la nostra”.