Il secondo pellegrinaggio giubilare diocesano: fede, arte e speranza

Dopo il pellegrinaggio organizzato lo scorso febbraio dal vescovo Franco Giulio Brambilla, la diocesi di Novara propone un nuovo pellegrinaggio giubilare aperto a tutti i fedeli, che si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 ottobre 2025.

Tema: “Il Signore è la mia Speranza”

I tre giorni saranno animati da celebrazioni eucaristiche comunitarie, attraversamenti delle Porte Sante basilicali, visite guidate ai tesori artistici e storici della capitale, e momenti dedicati alla convivialità e alla condivisione.

Programma dettagliato:

Venerdì 24 ottobre 2025

Partenza da Milano Centrale con Freccia Rossa alle 06:35, arrivo a Roma Termini verso le 09:35.

Trasferimento in hotel, pranzo, e alle 13:30 trasferimento alla Basilica di Santa Maria Maggiore.

Attraversamento della Porta Santa, visita alla tomba di Papa Francesco, celebrazione della Messa e visita guidata alla chiesa di Santa Prassede; cena e rientro in hotel.

Sabato 25 ottobre 2025

Colazione, partenza per San Pietro e arrivo previsto intorno alle 7:30.

Partecipazione all’udienza papale (prevista con Papa Leone XIV), attraversamento della Porta Santa, Messa.

Pranzo in ristorante, pomeriggio dedicato a visite guidate nel centro storico; rientro e cena in hotel.

Domenica 26 ottobre 2025

Colazione, check-out dall’hotel, e trasferimento a San Paolo Fuori le Mura per il passaggio della Porta Santa.

Celebrazione della Messa e visita guidata all’Abbazia delle Tre Fontane.

Pranzo in ristorante, rientro alla Stazione Termini, recupero dei bagagli e partenza per Milano Centrale alle 16:50 circa.

Costi:

Quota per camera doppia o multipla: € 700

Supplemento per camera singola: € 90

Assicurazione viaggio: + 4%

Tassa di soggiorno: € 7,50 al giorno

Iscrizioni e contatti:

Per informazioni e adesioni, è necessario inviare il modulo di iscrizione compilato via email al Comitato diocesano novarese per il Giubileo (comitatogiubileonovarese@diocesinovara.it





