Controlli nelle strutture turistiche del Vco: scoperte irregolarità

Si è conclusa ieri una campagna di controlli, congiunta tra i carabinieri dei reparti territoriali del comando provinciale di Verbania e quelli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Verbania nonché i militari del NAS di Torino, nel settore delle strutture ricettive.

L’iniziativa, attivata anche quest’anno dal comando generale dell’Arma dei Carabinieri, è stata incentrata sul controllo ad alberghi, b&b, campeggi, residence ed attività simili su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle località a maggiore vocazione turistica, con l’obiettivo di rilevare eventuali situazioni di irregolarità, sia sotto il profilo igienico-sanitario che di natura autorizzativa ed amministrativa, a tutela delle migliaia di turisti, italiani e stranieri, che ogni anno trascorrono periodi di villeggiatura in questo territorio.

L’attività ispettiva, che ha interessato tutta la provincia del Vco nei mesi estivi, a partire dal mese di giugno, è stata svolta delle stazioni carabinieri di volta in volta competenti per territorio, affiancate dal nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Verbania, nonché dai militari del Nas di Torino.

Complessivamente sono state controllate circa 25 strutture in tutta la provincia tra alberghi, b&b e camping, elevando complessivamente sanzioni amministrative per 110mila euro circa, e denunciando 4 persone.

In particolare a fine giugno, in un hotel di Verbania è stata riscontrata la presenza di un impianto di videosorveglianza installato senza accordo con le rappresentanze dei lavoratori, e pertanto l’amministratore, 40enne residente nel Verbano, è stato denunciato.

In Val Vigezzo, invece, nei primi giorni di agosto l’esito del controllo in un hotel ha portato alla denuncia del titolare, 57enne del posto, in quanto i militari hanno accertato la mancanza di documenti fondamentali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, quale il documento di valutazione dei rischi, nonché il mancato rispetto della normativa Haccp sullo stato di igiene e conservazione degli alimenti all’interno dell’attività, più ulteriori sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 5mila euro euro circa.

A fine agosto, invece, è stato denunciato all’autorità giudiziaria il titolare di un hotel di Stresa per l’omessa fornitura ai propri dipendenti dei previsti Dpi, nonché ulteriori sanzioni amministrative per complessivi 2mila euro circa. Infine la scorsa settimana i carabinieri hanno denunciato il titolare di un albergo ubicato nell’Ossola poiché all’esito del controllo sono state riscontrate violazioni di natura penale in materia di sicurezza.