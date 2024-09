Prima Categoria, Gravellona e Piedimulera a punteggio pieno

È un campionato di Prima Categoria che presenta grandi sfide ogni domenica, stavolta i riflettori erano puntati soprattutto sul “Boroli” di Gravellona, dove i padroni di casa attendevano un’altra pretendente alle posizioni che contano, la Virtus Villa di mister Giampaolo. Partita piuttosto bloccata nel primo tempo, con poche occasioni da gol, poi nella ripresa il Villa potrebbe passare con Martinella che però spreca, e con Palfini che di testa colpisce la traversa. Lo scampato pericolo carica i padroni di casa, che prima centrano un palo con Fioretti in contropiede, e poi insaccano la rete decisiva ancora con Fioretti, di testa. Biancoazzurri che si gettano in avanti, ma le occasioni più pericolose sono per il Gravellona, che centra un altro palo e riesce alla fine a portare a casa i tre punti che vogliono dire primato.

Felice il direttore sportivo tocense, Dino Guarducci: “Sono molto contento per la vittoria, ottenuta contro una squadra tosta e ben organizzata, che sicuramente sarà protagonista in questo campionato. Nel primo tempo squadre molto attente e poche occasioni, nel secondo tempo prima abbiamo rischiato poi siamo usciti alla distanza trovando il gol e alla fine meritando la vittoria. Sono tre punti molto importanti perché era uno scontro diretto e questo è un campionato che di partite difficili ne avrà moltissime, secondo me negli ultimi anni il livello della Prima è salito, con tanti giocatori che vengono da categorie superiori e tante squadre attrezzate. Noi a luglio ci siamo posti l’obiettivo di fare meglio dell’anno scorso, speriamo di riuscirci, per ora ci godiamo il momento e questa bella vittoria, consapevoli che arriveranno anche i momenti difficili. Un plauso a tutti i ragazzi perché sono davvero un bel gruppo, è questa la nostra forza”.

L’unica altra formazione che resiste a punteggio pieno è il Piedimulera di mister Poma che, dopo l’esordio col botto contro il Momo, vince in maniera autoritaria anche a Romagnano. Vittoria netta per 3-0 per i gialloblù, a segno con Mainini, Elca e Spanò, tre giocatori che avevano timbrato il cartellino anche sette giorni fa. Un altro big-match di giornata si giocava a Cannobio, tra i padroni di casa e il Carpignano, ne è uscito un deludente 0-0 che mantiene entrambe le formazioni lontane dalla vetta e a secco di vittorie in questo campionato.

Partita emozionante al Comunale di Varzo, dove i padroni di casa devono cedere il passo al Fondotoce. Neroverdi che hanno un inizio fulmineo e dopo un quarto d’ora sono avanti 2-0 grazie ai gol di Sghedoni e Bianchi. La Varzese non ci sta, e prima accorcia con Curcio, poi a metà ripresa con Antongioli riacciuffa i verbanesi. I ragazzi di Sena però non si arrendono, e grazie a due rigori nel finale (Tonsi al novantesimo, Franzetti in pieno recupero) fissano il definitivo 4-2, che vale i primi tre punti stagionali. Passo falso un po’ inaspettato per il Vogogna, sorpreso dall’uno-due micidiale della Serravallese a inizio ripresa. Reazione dei verdi di Castelnuovo che frutta solo il gol della bandiera di Valci nel recupero: finisce 1-2 al “Bonomini”. Pesante rovescio in trasferta per l’Agrano di Lopardo, che non riesce a contenere la voglia di rivincita del Momo, ferito dalla cinquina subita a Piedimulera nella prima giornata. I granata omegnesi subiscono tre reti già nel primo tempo, e non riescono più a invertire la rotta, subendo alla fine un rotondo 0-4. Grande voglia di riscatto anche per il Bagnella, che aveva iniziato con un deludente pareggio interno: a farne le spese è la Quaronese, che rimane solitaria in fondo alla classifica a quota zero. Firme d’autore per gli arancioneri: Castanò, la doppietta di Salzano e Luca Cabrini firmano il netto 4-0 in terra vercellese.

Tutti i risultati della seconda giornata:

Vogogna - Serravallese 1 - 2; Cannobiese - Carpignano 0 - 0; Gravellona San Pietro - Virtus Villadossola 1 - 0; Momo - Agrano 4 - 0; Quaronese - Bagnella 0 - 4; Romagnano - Piedimulera 0 - 3; Sizzano - Valduggia 2 - 1; Varzese - Fondotoce 2 - 4 Classifica: Piedimulera, Gravellona San Pietro 6 - Bagnella, Serravallese 4 - Varzese, Virtus Villa, Agrano, Sizzano, Fondotoce, Momo 3 – Cannobiese 2 - Vogogna, Romagnano, Valduggia, Carpignano 1 - Quaronese 0