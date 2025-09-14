Festa dell’Uva, è il giorno della grande sfilata

Tutto pronto, a Masera, per la giornata più importante e più sentita della Festa dell’Uva. Oggi, domenica 14 settembre, va infatti in scena la tradizionale sfilata dei gruppi folk, che ogni anno attira nel piccolo comune ossolano centinaia di persone.

Il programma della giornata ha inizio alle 8.30 con il ritrovo degli atleti e l’apertura delle iscrizioni della Stramasera – Trofeo Aldo Pianta, la gara non competitiva di corsa in montagna giunta alla sua ottava edizione. La partenza è prevista alle 9.30. alle 10.00 l’apertura della fiera ossolana e del banco di beneficenza, mentre alle 12.00 aprono i punti ristoro.

L’appuntamento clou è in programma dalle 14.00, con la sfilata del gruppo folk di Masera, il gruppo Arlecchino di Bergamo, i Frustatori di Ferno (VA), Anfrigola e Gatt Band di Brissago (CH) e i carri allegorici. In programma anche l’esibizione del gruppo vocale Voci del Cistella. Alle 17.00 la tradizionale merenda con “mutun a la sau”, grigliata, formaggi e vino.

Dalle 19.00 aperitivo musicale con M.M.S. Medley Music Story e l’apertura dei punti ristoro. Alle 21.00 musica dal vivo dell’Orchestra Cinquepercento e alle 21.30 il grande spettacolo pirotecnico. Infine, dalle 22.00 dj set con Ramawox.