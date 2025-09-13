Le Acli festeggiano 80 anni con un incontro sulle pensioni italo-svizzere

Si parlerà di pensioni italiane e svizzere, tema di grande interesse per un territorio di confine come l’Ossola, nel corso dell’incontro organizzato dalle Acli del Vco e in programma domenica 14 settembre alle 11.00 presso lo stand Acli allestito alla Festa dell’Uva di Masera. Si tratta di un'occasione per fornire informazioni sulle pensioni italiane e svizzere al quale interverranno dirigenti del Patronato Acli del Vco, del Patronato Acli Svizzera, oltre a referenti nazionali e regionali.

“Abbiamo voluto dedicare questo incontro alle pensioni italo-svizzere perché riguarda da vicino molti cittadini del nostro territorio - spiega Luca Tallarico, presidente delle Acli del Vco -. La presenza dei dirigenti del Patronato Acli Svizzera ci permetterà di fornire risposte concrete e aggiornate anche su normative meno conosciute".

Ma l’appuntamento di domenica non sarà l’unico momento utile per i cittadini: nelle altre serate lo stand rimarrà aperto con la presenza di operatori del Patronato, del Caf e della Federazione Anziani e Pensionati. Sarà così possibile fissare appuntamenti, chiedere chiarimenti o semplicemente informarsi sui servizi e sulle attività associative.

“Vogliamo che lo stand sia uno spazio aperto, dove i cittadini possano avvicinarsi alle Acli, conoscere i nostri servizi e sentirsi ascoltati - aggiunge Tallarico -. Sarà un’occasione per festeggiare insieme gli 80 anni del Patronato, ma anche per rinnovare il nostro impegno quotidiano accanto alle persone".