Sei seminaristi ordinati diaconi dal vescovo Brambilla

Sabato 20 settembre alle ore 10, nella cattedrale di Novara, il vescovo Franco Giulio Brambilla presiederà la celebrazione delle ordinazioni diaconali di sei studenti del seminario diocesano San Gaudenzio. Per loro si tratta di un passaggio decisivo nel cammino di formazione, che li condurrà nei prossimi anni al sacerdozio.

Tre dei futuri diaconi provengono dal Verbano Cusio Ossola: Luca Ariola, 32 anni, e Francesco David, 29 anni, entrambi della parrocchia di SanMartino in Masera, insieme a Marco Boccoli, 30 anni, di Madonna di Campagna in Verbania. Altri tre sono originari della provincia di Novara: Alessandro Buffelli, 26 anni, della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in Novara, Federico Lucchi, 32 anni, della Natività di MariaVergine in Arona, e Michele Pastormerlo, 33 anni, della parrocchia diSan Bartolomeo in Borgomanero. La celebrazione sarà così anche occasione per la comunità diocesana di festeggiare la scelta di sei giovani che, con entusiasmo e dedizione, si preparano a mettere la propria vita al servizio della Chiesa e delle comunità locali.