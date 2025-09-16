Domodossola, dal comune un contributo per l'organizzazione di nuove iniziative

Il comune di Domodossola mette a disposizione contributi a favore di soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni in ambito culturale, turistico, sportivo, ricreativo, ambientale, educativo, di solidarietà sociale, di promozione e di sviluppo dell'economia locale che si svolgeranno in città.
Possono presentare domanda enti o associazioni che vogliano organizzare manifestazioni che rispettino i seguenti requisiti: le iniziative proposte devono essere rilevanti nel contesto comunale, perseguire interessi pubblici, avere carattere innovativo e originale e non avere scopo di lucro.
Chi fosse interessato può presentare la domanda entro e non oltre il 15 ottobre per iniziative che si svolgono dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, mentre la scadenza slitta al 15 marzo per eventi in programma dal 1° luglio al 31 dicembre 2026. Le domande devono essere presentate all’ufficio protocollo del municipio di Domodossola (in piazza Repubblica dell’Ossola 1) compilando i moduli predisposti dal comune.