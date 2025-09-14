Don Massimo Bottarel in pellegrinaggio a Medjugorje: "Un’esperienza di pace e devozione"

Il parroco di Villadossola don Massimo Bottarel ha approfittato di un breve periodo di vacanza a fine agosto e inizi di settembre per fare un pellegrinaggio a Medjugorje.

“Da un pò di tempo avevo voglia di andare – spiega don Massimo - ero incuriosito dalle testimonianze di tanti miei parrocchiani che sono andati e che mi avevano raccontato come fosse stato per loro un pellegrinaggio che aveva lasciato il segno. Tanto che alcuni sono poi andati più volte. Sono partito in auto da solo per Medjugorje che è stata la tappa più importante del viaggio che ha incluso anche la visita a Sarajevo e a Mostar."

"Effettivamente – prosegue don Massimo - in questo pellegrinaggio sono stato colpito da tanto fervore nella preghiera e da tanta devozione nel seguire le celebrazioni. Ho constatato che le cose che dicevano le persone che erano state a questo pellegrinaggio sono vere. A Medjugorje, dove la Madonna viene venerata come Regina della Pace, ho concelebrato la messa in italiano e pregato in particolare per la Pace, oggi ne abbiamo tanto bisogno. Un fatto che mi ha molto colpito – prosegue don Massimo - è stato che mentre ero a pregare per la Pace davanti alla statua della Madonna che si trova davanti alla chiesa è arrivato un gruppo di cristiani libanesi e così abbiamo pregato insieme è stato un momento di preghiera per chiedere l'intercessione della Vergine per ottenere la pace molto emozionante”.