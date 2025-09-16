Progetti integrati di filiera: Gal Laghi e Monti presenta il bando a Domodossola

Il Gal Laghi e Monti ha indetto un nuovo bando dedicato ai progetti integrati di filiera, con l’obiettivo di rilanciare l’economia rurale e promuovere le produzioni locali. Il progetto sarà presentato, per tutti coloro che sono interessati, venerdì 19 settembre alle 11.00 nella sala consiliare dell’Unione Montana Valli dell’Ossola a Domodossola, per illustrare tutte le possibilità offerte dal bando. La partecipazione all’incontro è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione tramite l’apposito modulo online; è possibile anche seguire l’incontro a distanza.

Possono partecipare al bando aziende agricole, imprese di trasformazione o microimprese non agricole radicate sul territorio. I contributi saranno erogati alle aziende agricole per rafforzare il legame con il sistema turistico, valorizzare e promuovere il consumo di prodotti locali e migliorare la competitività, ma anche per creare filiere che uniscano produttori, trasformatori e ristoratori. Per quanto riguarda invece le imprese di trasformazione o commercializzazione, anche se non agricole, il bando mira a favorire l’acquisto di materie prime da produttori locali e promuovere prodotto artigianali, generando valore aggiungo tramite il legame diretto con il territorio.

Le domande possono essere presentate entro e non oltre il 17 novembre, tutte le informazioni relative al bando sono disponibili sul sito di Gal Laghi e Monti.