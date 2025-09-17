Attività estrattive, il Consiglio avvia l’esame del nuovo Piano Prae 2024-2034

Il Consiglio regionale del Piemonte, presieduto da Davide Nicco, ha avviato l’esame della proposta di delibera per l’adozione del Piano regionale delle attività estrattive (Prae) 2024-2034.

Illustrando il provvedimento, l’assessore alle Attività estrattive Marco Gallo ha sottolineato come il nuovo Piano integri gli strumenti di tutela del territorio – dal Piano paesaggistico a quello di assetto idrogeologico – con l’obiettivo di garantire la continuità delle imprese e, al tempo stesso, la protezione dell’ambiente. Il documento interessa in particolare i comparti degli agglomerati e dei materiali industriali di seconda categoria, che coinvolgono circa 300 aziende censite nella banca dati regionale.

Il dibattito in aula si è acceso subito. Domenico Rossi (Pd) ha criticato il ritardo con cui il Prae arriva in Consiglio – ricordando che la legge istitutiva risale a nove anni fa – e ha accusato la maggioranza di privilegiare gli interessi economici a scapito di quelli ambientali.

Di segno opposto la posizione di Claudio Sacchetto (Fdi), presidente della terza Commissione, che ha difeso il provvedimento come “strumento necessario per programmare le attività estrattive e individuare nuovi equilibri di sostenibilità”.

L’esame del Piano proseguirà nelle prossime sedute del Consiglio, insieme alla discussione dei 21 emendamenti già presentati.