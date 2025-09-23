Si celebra l’arte di Guido Daniele con un murale e dodici opere diffuse sul territorio

Un legame di lunga data con la Valle Bognanco si trasforma in arte grazie a Guido Daniele. L’artista di fama internazionale, conosciuto per i suoi celebri lavori di body painting, ha scelto di donare al comune un grande murale e una serie di dipinti che diventeranno parte integrante del paesaggio locale.

Daniele frequenta la valle fin dagli anni Settanta e negli anni ha maturato un profondo rapporto affettivo con questo territorio. A settantacinque anni ha voluto lasciare un segno tangibile della sua presenza e della sua vicinanza alla comunità, regalando opere che resteranno patrimonio condiviso.

Il murale, che richiama i temi della natura e della sua tutela, domina la piazza di San Lorenzo. L’opera è stata realizzata tra giugno e settembre, coinvolgendo anche alcuni bambini della valle che hanno avuto l’opportunità di aggiungere il proprio contributo creativo e firmare il dipinto. Un gesto che li renderà parte di questa memoria collettiva.

La cerimonia di inaugurazione è fissata per sabato 4 ottobre, promossa dal comune in collaborazione con l’associazione “Bognanco Natura, Benessere, Cultura”. Oltre al murale, dodici dipinti messi a disposizione dall’artista sono stati posizionati nelle diverse frazioni e costituiranno un percorso espositivo diffuso, visitabile durante la giornata inaugurale. Ulteriori dettagli sull’evento verranno resi noti prossimamente.