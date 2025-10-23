 / Viabilità e trasporti

Bognanco: proseguono i lavori di riqualificazione di strade e viadotti FOTO

L'amministrazione al lavoro per rinforzo e asfaltature delle principali infrastrutture della valle

Il comune di Bognanco, insieme alla provincia del Vco, sta portando a termine, nelle ultime settimane, numerosi cantieri per la riqualificazione e l’asfaltatura di strade e viadotti in tutta la valle. In particolare, hanno preso il via i lavori per la realizzazione di un parcheggio a Torno e per l’asfaltatura di alcuni tratti della strada provinciale, che percorre l’intera valle, e di strade comunali, tra cui quella in località Pianezza. Tra gli interventi principali, proseguono anche i lavori per il rinforzo dei due principali viadotti della valle.

