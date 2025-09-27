Arte, bellezza e natura: Bognanco diventa galleria a cielo aperto

È in programma sabato 4 ottobre l’inaugurazione di un nuovo murale che abbellirà la piazza di San Lorenzo a Bognanco. si tratta di un’opera di Guido Daniele, artista di fama internazionale noto per i suoi “Manimali”, mani dipinte che prendono vita e si trasformano in animali. La donazione dell’opera è anche l’occasione per l’inaugurazione di un itinerario diffuso tra i borghi della valle, con 12 opere d’arte. Nel corso della giornata interverranno: Alessandro Lana, presidente della provincia del Vco, Alberto Preioni, sottosegretario alla presidenza della regione Piemonte, Mauro Valentini, sindaco di Bognanco, oltre all’artista Guido Daniele e NaturaBenessereCultura.

L’opera è un progetto creativo di NaturaBenessereCultura e Saved, agenzia di marketing e comunicazione, che insieme a Guido Daniele e comune di Bognanco taglieranno in questa occasione il nastro rosso di una mostra a cielo aperto: un itinerario diffuso che attraversa i borghi della valle e accoglie, oltre al murale, 12 “manimali” originali, installazioni che resteranno visitabili a tempo indeterminato.

“La mia donazione di un dipinto murale di 21 metri quadrati nella piazza di San Lorenzo mi ha richiesto 2 mesi di lavoro e il suo messaggio è quello di invitare a salire in Alta Val Bognanco per conoscere e rispettare la fauna, la flora, l’architettura e la natura autoctona nel suo complesso – le parole dell’artista -. Gli animali guardano serenamente lo spettatore umano, che sta entrando nella loro casa, dove sono da sempre e si spera lo saranno per sempre, amati, protetti e rispettati. Ho voluto fare diventare questo dipinto una "opera collettiva", invitando a dipingere un fiore, un animale o una semplice macchia di colore, alle persone più anziane o più giovani del paese, ad amici, parenti o turisti di passaggio, ponendo poi la loro firma nel riquadro a destra nel murale. Questo dipinto con le sue firme, durerà decine di anni e i bambini di oggi diventeranno adulti ritrovandosi a far parte del luogo”.

Il progetto dell’agenzia creativa Saved, creatrice del marchio NaturaBenessereCultura, e dell’artista internazionale Guido Daniele nasce con un duplice scopo: rispondere al crescente spopolamento delle montagne alpine con una campagna di sensibilizzazione e di tutela del patrimonio floro-faunistico italiano. Parte del ricavato della vendita delle fine art originali firmate dall’artista, delle libere donazioni e dei ricavi futuri del marchio Nbc saranno devoluti all’associazione non profit “Progetto orizzonti” e destinati a iniziative formative e sociali per i giovani del Vco.

“Il nostro progetto creativo – spiegano Saved e NaturaBenessereCultura - è stato proporre un murale nella piazza del paese di San Lorenzo per invitare i turisti a salire, conoscere e apprezzare l’alta valle con le sue straordinarie bellezze. Comunicare attraverso l’arte in luoghi pubblici è un modo per cercare di cambiare e migliorare il mondo.”