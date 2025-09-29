Escursionisti sorpresi dal freddo in Val Bognanco, salvati dall’elicottero dei vigili del fuoco

Intervento di soccorso in alta Val Bognanco nel pomeriggio di lunedì 29 settembre. Due escursionisti, un giovane di nazionalità egiziana e uno algerina, entrambi poco sotto i trent’anni, sono stati tratti in salvo dal Drago, l’elicottero dei vigili del fuoco decollato da Malpensa.

I ragazzi si trovavano nella zona del rifugio Gattascosa, ma non erano adeguatamente equipaggiati per affrontare le basse temperature e la neve già presente in quota. Colti di sorpresa dal freddo, hanno iniziato a manifestare sintomi di ipotermia e hanno quindi chiesto aiuto.

Dopo l’allarme, il mezzo aereo dei pompieri li ha raggiunti e recuperati in sicurezza. I due sono stati successivamente trasferiti all’ospedale San Biagio di Domodossola per gli accertamenti medici del caso.