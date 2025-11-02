A Domodossola “Nour” protagonista della rassegna Ciak si parla

Prosegue la rassegna cinematografica “Ciak si parla” promossa dall’associazione Terra Donna, che unisce cinema e riflessione sociale attraverso pellicole capaci di stimolare il dibattito e la consapevolezza. Il prossimo appuntamento è in programma martedì 4 novembre alle 20.45 a Casa don Gianni, con la proiezione del film “Nour” di Maurizio Zaccaro.

Uscito nel 2019, il film affronta con grande sensibilità il tema dell’accoglienza e delle migrazioni, raccontando la storia di una bambina sbarcata a Lampedusa dopo un lungo viaggio attraverso il mare. Attraverso lo sguardo di Pietro Bartolo – il medico realmente impegnato sull’isola e protagonista della vicenda – la pellicola offre una testimonianza diretta e toccante di umanità e speranza. L’ingresso alla serata è fissato a 5 euro.