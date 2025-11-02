Torna il negozio di Natale dell’Ossola Amica dell’Ugi

Anche quest’anno si accendono le luci del Natale solidale con l’apertura del negozio dell’Associazione Ossola Amica dell’Ugi, ormai un punto di riferimento per chi ama unire i regali alle buone azioni. L’appuntamento è a Villadossola, in via Sempione 59, dal 22 novembre al 24 dicembre.

Come sempre, a gestire il punto vendita saranno i volontari dell’associazione, pronti ad accogliere i visitatori con sorrisi, idee regalo e tanta voglia di fare del bene. Ma non ci saranno solo loro: presenti, in maniera alternata, anche i ragazzi del Centro Sesamo, del Centro Diurno, della Sacra Famiglia e dell'Anfass. In queste settimane i ragazzi sono alle prese con la creazione di oggetti a tema natalizio e di biglietti d'auguri che saranno disponibili nel negozio solidale.

Qui, si potranno trovare tante idee regalo: oggetti di artigianato, decorazioni, dolci natalizi, prodotti enogastronomici e tante piccole sorprese, perfette per pensieri speciali. Ogni acquisto contribuirà a sostenere le attività dell’Ugi, Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, e a portare un po’ di speranza alle famiglie che affrontano momenti difficili. Immancabile anche panettoni e pandori dell'Ossola Amica dell'Ugi, da acquistare per sé o da regalare.

"I proventi del negozio - spiega Damiano Bassi presidente dell'associazione - serviranno come sempre a sostenere l'attività dell'Ugi a Torino, perché anche i bimbi ossolani malati sono costretti a curarsi a Torino, presso l'ospedale Regina Margherita. A Torino, grazie al lavoro dell'Ugi, le famiglie trovano conforto e supporto concreto, anche con l'ospitalità presso gli appartamenti che vengono messi a disposizione gratuitamente per poter stare vicino ai propri figli ricoverati".

Sono tante le iniziative che l'Ossola Amica dell'Ugi sostiene: "Con le nostre attività benefiche - prosegue Bassi - stiamo supportando il progetto del Polo delle Emergenze di Villadossola, ma collaboriamo anche con Asl, Ciss, Anpass e Auser, effettuando il servizio di trasporto dei bambini malati a Torino". Nelle prossime settimane l'associazione sarà presente anche in occasione di eventi, dai mercatini di Vigezzo, Macugnaga e Domodossola, ma anche a teatro, a Villadossola, il 15 novembre in occasione dello spettacolo "Il diario degli errori" che sarà portato in scena dall'associazione Gente del Sud il 15 novembre.