Promozione, la Juve Domo ospita il Cossato

Domenica prossima è in programma la quarta giornata del campionato di Promozione. Il match clou di questo turno è sicuramente Juve Domo - Cossato, che sino a ieri erano le due inseguitrici della capolista Fulgor Chiavazzese. Senonché il Cossato ha avuto partita vinta contro il Ceversama, che aveva schierato un giocatore non regolarmente tesserato, ed è quindi salito a pari punti in testa alla classifica a pari dei biellesi. Quella del Curotti sarà una sfida importante, tra due pretendenti alla vittoria finale.

Per l’Omegna (prima partita dopo l'addio di Tabozzi) c’è la Dufour Varallo, squadra in salute che ha rifilato sei gol alla malcapitata Ornavassese domenica scorsa. I rossoneri cercano la prima vittoria in campionato, e sperano di poter contare su un numeroso pubblico al “Liberazione”.

Trasferta difficile per il Feriolo di Pissardo, reduce dal primo punto conquistato in campionato contro l’Omegna: i gialloblù saranno di scena al “Pistoni” di Ivrea, contro gli arancioni che hanno iniziato bene il campionato, e domenica scorsa hanno espugnato il campo di Arona.

Infine l’Ornavassese in cerca di riscatto ospita i torinesi del Montanaro, squadra di metà classifica che domenica scorsa ha piegato la Union Novara, conquistando la prima vittoria in camponato. Gli uomini di Fusè devono dimostrare che la debacle di settimana scorsa a Varallo è stato solo un incidente di percorso.

Omegna - Dufour Varallo; Orizzonti Canavese - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Arona - Gattinara; Fulgor Chiavazzese Rv - Virtus Vercelli; Ivrea - Feriolo; Juventus Domo - Città Di Cossato; Ornavassese - Montanaro; Union Novara - Cameri