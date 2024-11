Le previsioni meteo per il fine settimana

Rinforzo della ventilazione con condizioni di foehn nelle vallate alpine e sulle pianure adiacenti. “Possibile formazione di nebbie tra stanotte e l'alba di sabato sulle pianure prima dell'arrivo del foehn, in particolare sul settore orientale. Domenica – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - l'allontanamento verso est della saccatura causerà un'attenuazione della ventilazione con calo dei valori di temperatura".

SABATO 28 SETTEMBRE 2024

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti sparsi sulle creste alpine di confine settentrionali e nordoccidentali; nebbie sulle pianure orientali nelle ore prima dell'alba. Precipitazioni: deboli fenomeni sui rilievi alpini di confine. Zero termico: in ulteriore lieve calo a 2400-2600 m. Venti: moderati localmente forti in graduale rotazione da nordovest a nord sulle Alpi con condizioni di foehn nelle vallate comprese tra Chisone e Ticino, estese anche alle pianure adiacenti; iniziale forte libeccio sull'Appennino in rapida rotazione da nord all'alba. Generale attenuazione dei venti nella notte

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso al mattino con annuvolamenti più consistenti sui rilievi alpini; generale aumento della copertura nuvolosa dal pomeriggio. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in sensibile rialzo fino a 2700 m su Alpi Pennine e Lepontine, 3200 m su Cozie e Graie e 3700 m su Marittime e Liguri. Venti: moderati occidentali sulle Alpi; sull'Appennino iniziale ventilazione da nord in rapida rotazione da sudovest in mattinata; venti deboli da nord in pianura con residui rinforzi favonici su Novarese e Vercellese nelle ore prima dell'alba