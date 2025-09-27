 / Attualità

Attualità | 27 settembre 2025, 08:00

Le previsioni meteo per il fine settimana

Sabato ultime piogge, domenica torna il sole

Weekend in miglioramento. “Entro la mattinata cesseranno le precipitazioni lasciando il posto ad ampie schiarite e cielo sereno o poco nuvoloso tra domenica e lunedì. La quota neve – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte – si manterrà bassa in questo ultimo passaggio, compresa tra 1700 e 2000 m, con locali accumuli anche di 10 cm a quote di media montagna. Seguirà un rapito aumento dello zero termico fino a 3100-3200 metri”.

 

SABATO 27 SETTEMBRE 2025

Nuvolosità: cielo generalmente nuvoloso fino al mattino; schiarite in progressivo aumento da ovest nel corso della giornata, con nuvole residue sparse nel pomeriggio. Precipitazioni: moderate al mattino sul Piemonte nord-orientale, ancora con locali picchi forti nell'intorno del Lago Maggiore; in successivo rapido esaurimento. Quota neve sui 1700-2000 m sulle Alpi. Zero termico: in calo nella notte sui 2200 m a nordovest e 2400 m a sudest; successivo marcato rialzo fino ai 2500 m a nordest e 2700 m a sudovest in serata. Venti: deboli o localmente moderati, occidentali sulle Alpi al mattino, in rotazione da nordovest al pomeriggio; deboli da sud-sudest sull'Appennino al mattino, in rotazione da nord al pomeriggio; deboli da nordest in pianura al mattino, in rotazione da nordovest al pomeriggio

 

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso. Locali foschie in pianura al primo mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in ulteriore aumento sui 3000-3100 m. Venti: deboli o moderati tra nord e nordovest sulle Alpi e settentrionali sull'Appennino; deboli prevalentemente da nordovest in pianura

Redazione

