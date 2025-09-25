Lupi e orsi, a metà ottobre incontro a Roma per l'assessore Bongioanni

Rassicurazioni sull'impegno della Regione Piemonte nel portare avanti le istanze di allevatori e agricoltori che in montagna sono sempre più minacciati dalla presenza di predatori come lupi e orsi sono giunte oggi dall'assessore regionale Paolo Bongioanni durante l'incontro di questo pomeriggio con associazioni di categoria e produttori presso il Tecnoparco del lago Maggiore.



"Ho confermato che a metà ottobre parteciperò a una riunione a Roma per capire fin dove possiamo spingerci, visto che i numeri legati alla presenza del lupo sembrerebbero essere sufficienti per poterci muovere. Anche per quanto riguarda la presenza dell'orso e gli episodi riferiti, stiamo monitorando la situazione".



Infine l'assessore Bongioanni ha voluto sottolineare l'impegno dell'ente anche per contrastare la presenza eccessiva dei cervi sul territorio: "Pensiamo di poter sicuramente mettere in atto azioni di controllo".