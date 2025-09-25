 / Attualità

Attualità | 25 settembre 2025, 20:03

Lupi e orsi, a metà ottobre incontro a Roma per l'assessore Bongioanni

La Regione porterà la richiesta di azioni per supportare gli allevatori, previsto anche un intervento per la presenza eccessiva di cervi

Rassicurazioni sull'impegno della Regione Piemonte nel portare avanti le istanze di allevatori e agricoltori che in montagna sono sempre più minacciati dalla presenza di predatori come lupi e orsi sono giunte oggi dall'assessore regionale Paolo Bongioanni durante l'incontro di questo pomeriggio con associazioni di categoria e produttori presso il Tecnoparco del lago Maggiore.

"Ho confermato che a metà ottobre parteciperò a una riunione a Roma per capire fin dove possiamo spingerci, visto che i numeri legati alla presenza del lupo sembrerebbero essere sufficienti per poterci muovere. Anche per quanto riguarda la presenza dell'orso e gli episodi riferiti, stiamo monitorando la situazione". 

Infine l'assessore Bongioanni ha voluto sottolineare l'impegno dell'ente anche per contrastare la presenza eccessiva dei cervi sul territorio: "Pensiamo di poter sicuramente mettere in atto azioni di controllo".

Miria Sanzone

