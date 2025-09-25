Rassicurazioni sull'impegno della Regione Piemonte nel portare avanti le istanze di allevatori e agricoltori che in montagna sono sempre più minacciati dalla presenza di predatori come lupi e orsi sono giunte oggi dall'assessore regionale Paolo Bongioanni durante l'incontro di questo pomeriggio con associazioni di categoria e produttori presso il Tecnoparco del lago Maggiore.
"Ho confermato che a metà ottobre parteciperò a una riunione a Roma per capire fin dove possiamo spingerci, visto che i numeri legati alla presenza del lupo sembrerebbero essere sufficienti per poterci muovere. Anche per quanto riguarda la presenza dell'orso e gli episodi riferiti, stiamo monitorando la situazione".
Infine l'assessore Bongioanni ha voluto sottolineare l'impegno dell'ente anche per contrastare la presenza eccessiva dei cervi sul territorio: "Pensiamo di poter sicuramente mettere in atto azioni di controllo".
Attualità | 25 settembre 2025, 20:03
Lupi e orsi, a metà ottobre incontro a Roma per l'assessore Bongioanni
La Regione porterà la richiesta di azioni per supportare gli allevatori, previsto anche un intervento per la presenza eccessiva di cervi
