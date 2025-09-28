Consiglio provinciale, si discute l'approvazione del bilancio

Si riunirà lunedì 29 settembre alle 9.00, presso la sede del Tecnoparco, il consiglio provinciale del Vco. Nel corso della seduta saranno discussi quattro punti all’ordine del giorno.

Il primo argomento è la ratifica di una variazione di bilancio di previsione finanziaria 2025 riguardante l’utilizzo di un avanzo di amministrazione libero. Si discuterà poi l’approvazione del bilancio consolidato 2024 e l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Infine, il consiglio si confronta sull’approvazione di una modifica allo statuto dell’istituto storico della Resistenza e della società contemporanea “Piero Fornara” del novarese e Vco.