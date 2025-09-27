Camminata metabolica solidale a Domodossola

Una camminata solidale con la partecipazione dei ragazzi dell'Anfass e della campionessa Antonella Rutigliano: è in programma domenica 28 settembre a Domodossola con partenza alle ore 14.00. L’iniziativa ha l’obiettivo di unire benessere fisico, socialità e solidarietà. “Il benessere è per tutti. Passo dopo passo insieme non ci sono limiti. Supera i tuoi limiti e diventa super-abile” è il motto di Antonella Rutigliano, campionessa europea di ciclismo, atleta disabile, che sarà presente come ospite speciale e condurrà un intervento motivazionale alle 15.00 sul tema “Come superare i propri limiti”.

Il ritrovo è fissato alle 14.00 nel parcheggio sotto via Primo Maggio e vedrà la partecipazione dei ragazzi dell'Anffas Vco, l’associazione che da anni opera per la tutela e l’inclusione delle persone con disabilità intellettive e relazionali. Il programma della giornata prevede la registrazione e consegna delle cuffie alle 14, l’intervento della campionessa alle 15 e, dalle 16, l’inizio della camminata metabolica inclusiva.

Per prendere parte all’iniziativa è richiesta un’offerta minima. È consigliato portare con sé acqua e tappetino. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 328 6368845 (Antonella Crenna).