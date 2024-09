A Verbania la celebrazione provinciale per San Michele Arcangelo FOTO

La Polizia di stato del Verbano Cusio Ossola ha celebrato domenica mattina, nella chiesa di Madonna di Campagna, la ricorrenza del protettore del corpo San Michele Arcangelo.

“A differenza dei carabinieri che si spostano da un posto all’altro della provincia (per la Virgo Fidelis, ndr) – ha esordito nell’omelia il vicario territoriale del Verbano e Cusio don Gianmario Lanfranchini – la polizia si trova sempre a Verbania (Madonna di campagna è a meno d’un chilometro dalla Questura, ndr). Noi ci troviamo a Verbania, io arrivo dal Cusio, in segno di unità territoriale vi ho portato l’immaginetta votiva di San Michele arcangelo dall’Ossola”.

Don Lanfranchini ha poi legato la ricorrenza al Giubileo “che non è solo a Roma, avremo anche noi il nostro carico di eventi per i quali fin da ora chiedo la vostra collaborazione”.

“Sullo scudo di San Michele arcangelo c’è scritto ‘Quis est Deus’, qui è Dio”. Don Lanfranchini ha esortato agenti e funzionari presenti a “suddividere il lavoro in ufficio, a desiderare “il buono nel vostro lavoro”, “a mettere al centro per cosa e per chi fate il vostro lavoro”.

Parole, quelle di don Lanfranchini, molto apprezzate dal nuovo questore Giancarlo Conte che ha concluso con “un pensiero ai nostri caduti in servizio, ai colleghi che hanno concluso il loro servizio con disciplina ed onore, alle nostre famiglie che ci supportano nel nostro servizio e condividono con noi le difficoltà”.

Al termine della cerimonia tutti in Questura per il “family day” perché, ha concluso il questore “è giusto che i nostri cari condividano gli spazi in cui lavoriamo ogni giorno”.

Nutrita la presenza di autorità civili e militari: i sindaci dei tre maggiori centri della provincia – Giandomenico Albertella (Verbania), Lucio Pizzi (Domodossola), Daniele Berio (Omegna) – il prefetto, Michele Formiglio, il senatore Enrico Borghi, i comandanti di Carabinieri, colonnello Domenico Baldassarre; Guardia di finanza, colonnello Antonello Reni, e polizia municipale, Andrea Cabassa.