Domenica la 40a edizione del pellegrinaggio al santuario di Re

Si tiene domenica 28 settembre la quarantesima edizione del pellegrinaggio a piedi al santuario della Madonna del Sangue di Re, organizzato ogni anno da Comunione e Liberazione della diocesi di Novara. Il titolo dell’edizione 2025 è “Dove abiti?”, dalla domanda che i primi due discepoli rivolsero a Gesù dopo averlo seguito per un giorno intero su indicazione del loro maestro, Giovanni Battista.
Il programma della giornata prevede il primo ritrovo alle 6.30 alla chiesa parrocchiale di Masera; il secondo appuntamento alle 10.00 a Santa Maria Maggiore e alle 12.30 la messa al santuario di Re. Sarà possibile pranzare al sacco nell’area sottostante la basilica.