Ricerche senza esito a Macugnaga, nessuna traccia di Christoph Menacher

I Vigili del Fuoco di Verbania sono impegnati da questa mattina all'alba per la ricerca di un alpinista disperso nella zona del Bivacco Marinelli sopra il ghiacciaio dell'Alpe Pedriola.

Stanno operando la Squadra UCL/Tas del Comando di Verbania che sta coordinando le operazioni, la squadra del Distaccamento di Macugnaga, il Nucleo SAPR di Torino con i droni, il Nucleo Elicotteri di Malpensa.

Partecipano alle operazioni il Soccorso Alpino SAGF della Guardia di Finanza, il Soccorso Alpino civile CNSAS e l'elicottero del 118.

Le operazioni sono ancora in corso e si teme per il peggioramento delle condizioni meteo nel pomeriggio.

Christoph Menacher, cittadino tedesco di 58 anni, è scomparso da otto giorni nella zona di Macugnaga, il suo furgone era stato trovato a Pecetto da dove sarebbe partito per raggiungere la Capanna Marinelli.