Attualità | 01 ottobre 2025, 16:00

Don Nandino Capovilla a Villadossola per parlare della grave situazione in Palestina

Il parroco di Marghera, esponente di Pax Christi, sarà domani sera all'oratorio

Don Nandino Capovilla a Villadossola per parlare della grave situazione in Palestina

‘’Ci stanno sterminando’’. E’ il tema della serata in programma  domani, giovedì 2 ottobre, ore 20,45, all’oratorio Domenico Savio di Villadossola. Interverrà don Nandino Capovilla, parroco di Marghera e da  oltre 20 anni impegnato per la Palestina con la campagna ‘Ponti e non muri’’ di Pax Christi, L’incontro è organizzato dalle parrocchie di Villadossola e della Valle Antrona per riflettere su quanto succede in Palestina.

re.ba.

