Don Nandino Capovilla a Villadossola per parlare della grave situazione in Palestina

‘’Ci stanno sterminando’’. E’ il tema della serata in programma domani, giovedì 2 ottobre, ore 20,45, all’oratorio Domenico Savio di Villadossola. Interverrà don Nandino Capovilla, parroco di Marghera e da oltre 20 anni impegnato per la Palestina con la campagna ‘Ponti e non muri’’ di Pax Christi, L’incontro è organizzato dalle parrocchie di Villadossola e della Valle Antrona per riflettere su quanto succede in Palestina.