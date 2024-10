Torna domenica il trail del Calvario, venerdì il mini trail

Si correrà domenica 6 ottobre a Domodossola la nona edizione del Trail del Calvario, manifestazione podistica organizzata dall’Atletica Avis Ossolana, edizione speciale per il 70° compleanno dell’Avis Ossolana. Due le camminate non competitive che partiranno entrambe alle ore 9:00 dalla caratteristica Piazza Mercato: una 21K a coppie che raggiungerà i 1080 metri dell’Alpe Lusentino, dove è previsto un gran premio della Montagna, e una 11K individuale.

Una volta partiti dal centro storico medievale domese, con le rinnovate via Rosmini e largo Madonna della Neve, gli atleti raggiungeranno il Sacro Monte Calvario dove, oltre alla riserva naturale e ai resti del Castello di Mattarella, avranno accesso esclusivo al parco privato. Poi per sentieri e storiche mulattiere, in gran parte recentemente puliti dai volontari dell’Atletica Avis Ossolana, entrambe le distanze attraverseranno diverse ridenti frazioni domesi, alcuni alpeggi solari, boschi con faggete secolari.

Il bivio tra le due distanze è previsto nel bellissimo borgo de “La Tensa”.

Lungo il percorso sono previsti alcuni ristori, così come al traguardo, dove gli atleti potranno anche alleviare la fatica grazie ai massaggi offerti dal “Centro Medici Insieme” di Villadossola. A concludere la manifestazione un polenta party, che gran successo ha riscontrato nel 2023 e che avrà luogo nella tensostruttura del Centro Famigliare di via Monte Grappa. Più di 50 i riconoscimenti totali, a sorteggio e in base alla posizione di arrivo, sia per il Gran Premio della Montagna, sia al traguardo di Piazza Mercato.

Ai primi 30 spettatori che saliranno all’Alpe Lusentino è previsto un mega omaggio. Informiamo che a causa di lavori previsti dopo il km 4,5 (tra Prata e Andosso) della strada provinciale, l’Alpe Lusentino è raggiungibile solo a piedi o in bicicletta, appoggiandosi a storici sentieri e mulattiere. Iscrizioni online entro le ore 24:00 di giovedì 3 ottobre, sul sito www.wedosport.org, poi sarà possibile iscriversi dalle ore 7:00 alle ore 8:30 di domenica 6 ottobre in Piazza Mercato. Numerose le associazioni che collaborano alla riuscita della manifestazione, e che gli organizzatori desiderano ringraziare sin d’ora.Come consuetudine, parte del ricavato del Trail del Calvario sarà destinato alla beneficenza, quest’anno, nello specifico, all’Associazione Parkinsoniani del VCO.

Inoltre saranno raccolte le scarpe usate, destinate al Centro Aiuti per l’Etiopia di Verbania.La gara domenicale sarà preceduta venerdì 4 ottobre dalla seconda edizione del Mini Trail del Calvario, mini giri nel centro storico domese, destinato ai bambini dai 5 agli 11 anni. Ritrovo in Piazza Mercato dalle ore 16:00 e partenza alle ore 17:00 circa. Iscrizione gratuita e omaggi ai piccoli partecipanti, sino a esaurimento scorte. Questo evento, grazie alla collaborazione col Centro Aiuti per l’Etiopia di Verbania, è legato alla raccolta fondi per costruire una scuola materna nel sud etiope. L’Atletica Avis Ossolana contribuirà con una cifra relazionata al numero dei partecipanti. Sono attesi circa 200 bambini, che coloreranno il centro storico in un momento solidale e di allegria. Regolamento di entrambe le manifestazioni e maggiori informazioni sul sito www.traildelcalvario.com.