Ornavasso, al via l'ultima fase di lavori per la nuova mensa scolastica

Il comune di Ornavasso ha avviato l’ultima fase dei lavori per la realizzazione della nuova mensa scolastica della scuola primaria e secondaria di primo grado, con un intervento mirato alla sistemazione delle aree esterne. Il progetto prevede l’installazione di recinzioni, cancelli pedonali e carrai, oltre a ringhiere per le rampe di accesso, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e funzionalità agli spazi dedicati agli studenti.

L’incarico è stato affidato alla ditta Bertini di Alagna Valsesia, già coinvolta in precedenti opere comunali, per un importo complessivo di circa 25.700 euro. Il progetto rientra nel piano di ammodernamento delle infrastrutture scolastiche e si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione degli spazi pubblici.