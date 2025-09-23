Il liceo Spezia partecipa alla "Notte europea dei ricercatori"

Anche il liceo Spezia di Domodossola aderisce, venerdì 26 settembre, alla “Notte europea dei ricercatori”, iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 e che coinvolge migliaia di ricercatori e istituti di ricerca in tutto il continente.

L’obiettivo è quello di creare occasioni di incontro tra i ricercatori e i cittadini, per diffondere, in un contesto informale e stimolante, la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca. Per l’occasione, il liceo di Domodossola propone un evento di scuola aperta, in programma dalle 16.00 alle 23.00: ospiti speciali saranno due giovani ricercatori, il fisico Giuseppe Andreetta e l’ingegnere Simone Rametti, che racconteranno gli ambiti di ricerca in cui sono impegnati e l’esperienza maturata nel mondo della ricerca scientifica. Gli studenti, inoltre, presenteranno le attività scientifiche che svolgono durante le normali lezioni, ma anche durante progetti pomeridiani e stage svolti nell’ambito della formazione scuola lavoro.

È previsto l’intervento di alcuni giovani del laboratorio teatrale, che metteranno in scena due brevi monologhi a tema scientifico, e del gruppo musicale studentesco, che accompagnerà il momento conviviale, in attesa che il cielo diventi abbastanza scuro per permettere l’osservazione delle stelle, sotto la guida esperta di Corrado Pidò e degli astrofili dell’osservatorio astronomico e planetario “Galileo Galilei” di Suno. L’invito a partecipare è rivolto in particolare agli studenti e alle loro famiglie, agli ex studenti, ai ragazzi delle scuole medie desiderosi di conoscere il liceo e a tutti i curiosi e gli appassionati di scienza.