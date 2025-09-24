Dalla novità delle api al rafforzamento della legalità, passando per la lotta al bullismo: il Piemonte investe 1,3 milioni per l’offerta formativa

Forte del coinvolgimento di oltre 370 istituti scolastici piemontesi, l’Assessorato regionale all’Istruzione presenta, con alcune novità, il nuovo piano dell’offerta formativa, con cui la Regione Piemonte investe nel futuro delle nuove generazioni.

Per l’anno scolastico 2025-2026, l’investimento totale è di 1 milione e 328 mila euro per sostenere progetti volti a migliorare il benessere, la qualità della vita, la consapevolezza degli studenti delle scuole piemontesi su diverse tematiche.

Le novità dell’anno scolastico 2025-2026

Rimarcando la centralità del concorso alla promozione della legalità, la novità principale è senza dubbio costituita da “Il regno della api: sentinelle della natura” , un intervento per educare i ragazzi alla sostenibilità e alla cura dell’ambiente, a partire dallo studio del ruolo eco-sistemico e dell’organizzazione delle api. L‘efficienza e l’organizzazione sociale delle api sono esempi di sapienza naturale, svolgono un ruolo fondamentale e strategico per la conservazione della flora contribuendo al mantenimento della biodiversità in natura e della conservazione dell’ecosistema e la loro estinzione potrebbe avere conseguenze devastanti sull’equilibrio ecologico del nostro pianeta. Attraverso attività di laboratorio, i ragazzi avranno l’occasione di aumentare la consapevolezza sulle tematiche ambientali.

40 mila euro in più rispetto alla scorsa edizione, sono destinati a realizzare progetti di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, fenomeni ancora troppo presenti nelle scuole.

Vengono incrementate anche le risorse dedicate alla conoscenza e alla pratica degli sport di montagna per gli alunni del primo ciclo, nella consapevolezza che lo sport e l’approccio consapevole al territorio costituiscono il naturale completamento dell’attività formativa svolta nelle scuole.

Il bando “La scuola va in azienda”, che ha già riscosso particolare successo, apre anche alle visite nelle sedi e ai laboratori degli ITS Academy: un modo per avvicinare i più giovani al mondo della formazione tecnologica avanzata, orientandoli nelle scelte post-diploma verso le professioni più richieste nel mercato del lavoro.

I bandi 2025-2026

Nove i bandi in avvio, tutti pensati per supportare le scuole nel realizzare progetti innovativi e mirati. L’avvio delle domande è previsto dal 1° ottobre al 31 ottobre 2025 (1° ottobre - 19 dicembre per Scatta il tuo Natale).

Concorso sulla legalità: il bando, con un budget di 100 mila euro, dedicato alle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie, si pone l’obiettivo di educare alla legalità e di contrastare ogni forma di violenza.

Scatta il tuo Natale: il concorso, aperto alle scuole primarie statali e paritarie, con una dotazione di 12 mila euro, premierà le migliori immagini dei lavori natalizi degli alunni.

Inclusione degli studenti sordi e bilinguismo LIS: con 300 mila euro a disposizione, il bando promuoverà progetti per l’inclusione degli studenti sordi attraverso l'insegnamento della Lingua dei Segni Italiana (LIS), sia agli studenti sordi che ai loro compagni. Il bando è rivolto alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.

Prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo: 280 mila euro con 40 mila euro in più rispetto alla scorsa edizione, saranno finanziati progetti di prevenzione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie.

La montagna entra in classe: con uno stanziamento di 236 mila euro (+36mila), il bando mira a far conoscere agli studenti del primo ciclo il territorio montano piemontese attraverso la pratica degli sport di montagna, promuovendo inclusione ed educazione al rispetto dell’ambiente.

Supporto a favore degli studenti a rischio di ritiro sociale volontario e degli studenti studenti ad alto potenziale cognitivo: con un finanziamento di 150 mila euro, il bando promuove progetti per studenti che tendono a isolarsi dalla vita sociale e studenti con capacità intellettive superiore alla media. E’ rivolto alle scuole sede di Centri Territoriali di Supporto di ogni ambito provinciale.

Celebrazione del Made in Italy: questo concorso, riservato alle scuole statali e paritarie secondarie di secondo grado, promuoverà progetti incentrati sull'eccellenza italiana, con una dotazione di 50 mila euro.

La scuola va in azienda...e in ITS Academy: con uno stanziamento di 100 mila euro, il bando offre alle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie l'opportunità di visitare aziende piemontesi e, novità di questa edizione, gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) che erogano corsi post diploma di alta specializzazione tecnica, alternativi all’università.

Il regno delle api, sentinelle della natura: con una dotazione di 100 mila euro, il bando, alla sua prima edizione, è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie, per promuovere percorsi educativi sui temi della sostenibilità ambientale a partire dallo studio del ruolo delle api nell’eco-sistema.

Le dichiarazioni

«Investire sulla scuola significa investire sul futuro della nostra Nazione. Con questi bandi la Regione Piemonte dimostra ancora una volta di credere nel valore dell’istruzione, arricchendo l’offerta formativa con progetti che educano alla responsabilità, alla legalità, alla cittadinanza digitale e alla sostenibilità. Penso in particolare al nuovo bando dedicato alle api, sentinelle della natura, che unisce educazione ambientale, scienza e consapevolezza: un modo innovativo per insegnare ai nostri ragazzi a prendersi cura del mondo in cui vivono. In sinergia con il Governo, che ha posto scuola e formazione al centro delle sue priorità, vogliamo continuare a liberare energie e a creare opportunità perché i nostri giovani possano coltivare i loro talenti e costruire un futuro fatto di crescita e lavoro. Una scuola di qualità è il primo alleato per non arrendersi al declino e per dare forza al Piemonte e all’Italia del domani» ha affermato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte.

«La scuola - ha dichiarato Stefano Suraniti, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - è il luogo in cui le allieve e gli allievi acquisiscono conoscenze, competenze e valori che li aiuteranno a essere i cittadini proattivi e responsabili nella società civile. Anche quest’anno il forte investimento della Regione Piemonte garantirà alle scuole la possibilità di potenziare l’offerta formativa con attività atte a favorire, in modo creativo e stimolante, lo sviluppo delle competenze utili per la propria crescita personale e come comunità».

I bandi saranno pubblicati a questo link: https://bandi.regione.piemonte.it/