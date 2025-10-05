Escursionista bloccato al passo del Gries: intervento del Soccorso Alpino

Nella mattinata di domenica 5 ottobre, il Soccorso Alpino Valdossola è stato impegnato in un delicato intervento in Alta Valle Formazza, a oltre 2400 metri di quota, nei pressi del passo del Gries, al confine con il Canton Vallese.

La richiesta di aiuto è arrivata da un giovane escursionista che, sorpreso dal peggioramento delle condizioni meteo, non è più riuscito a proseguire lungo il sentiero. Il ragazzo ha trascorso la notte all’interno del bivacco, dove è riuscito a ripararsi in attesa dei soccorsi.

A causa delle condizioni meteo avverse, anche l’elicottero del 118 non ha potuto raggiungere la zona.

I volontari del Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola si sono attivati organizzando una squadra di terra per risalire a piedi fino al passo e accompagnare in sicurezza il giovane lungo la discesa.