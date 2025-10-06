 / Attualità

Attualità | 06 ottobre 2025, 17:00

Temperature autunnali nel Vco: le regole per l'accensione del riscaldamento

Secondo la norma, i termosifoni possono essere accesi a partire dal 15 ottobre, a meno di condizioni climatiche particolarmente rigide

Nonostante le giornate soleggiate, nelle ultime settimane le temperature, su tutto il territorio del Vco, hanno iniziato a farsi decisamente più autunnali e, in molti casi, al di sotti della media stagionale. Proprio per questo sono in molti a chiedersi se e quando sarà possibile accendere gli impianti di riscaldamento domestici. L’accensione dei termosifoni è regolata da norme ben precise, che variano a seconda della zona, ma che in alcuni casi possono subire delle modifiche.

Secondo quanto stabilito dalla legge, nel Vco – che fa parte della zona climatica E - i termosifoni possono essere accesi dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore al giorno. La parte più a nord della provincia, invece, rientra nella zona climatica F, ovvero tra le zone più fredde, e non prevede dunque alcuna limitazione. In caso di condizioni climatiche particolari, come temperature particolarmente al di sotto della media, i singoli comuni possono tuttavia stabilire, tramite una specifica ordinanza, di anticipare l’accensione.

l.b.

