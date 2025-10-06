Riqualificazione del cimitero di Santa Maria Maggiore: approvato il progetto esecutivo

La giunta comunale di Santa Maria Maggiore ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’area cimiteriale, con particolare attenzione alla manutenzione straordinaria della viabilità interna.
Il progetto prevede il rifacimento completo della pavimentazione dei viali interni, in linea con il programma triennale dei lavori pubblici 2025–2027. Il quadro economico dell’opera ammonta a 230.000 euro. Un intervento atteso che contribuirà a valorizzare un luogo di memoria e raccoglimento per tutta la comunità.