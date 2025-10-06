Trontano mette in sicurezza la torre campanaria

La giunta comunale di Trontano ha approvato all’unanimità la delibera per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza dell’accesso alla storica torre campanaria del paese. L’intervento, che rientra nel piano di riqualificazione urbana finanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021–2027, prevede la sostituzione della scala interna, insieme alla ristrutturazione degli spogliatoi del centro sportivo di Cosasca.
Il progetto, dal valore complessivo di 305.850 euro, riceverà un contributo regionale a fondo perduto di 235.822 euro, mentre il comune cofinanzierà l’opera con 70.027 euro di fondi propri. La nuova scala sarà realizzata in carpenteria metallica e si svilupperà per oltre 21 metri in verticale, garantendo un accesso sicuro alla cella campanaria.