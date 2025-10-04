Ultima messa dei frati cappuccini nel giorno di San Francesco: una chiesa gremita per il saluto a padre Fausto Panepinto FOTO

Una chiesa gremita, una messa conclusa con un applauso carico di emozione. Così la comunità della Cappuccina ha voluto salutare i frati cappuccini, che in questi giorni lasceranno definitivamente Domodossola. Numerosissimi i parrocchiani che, nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 4 ottobre, hanno preso parte all’ultima messa celebrata da padre Fausto Panepinto nella chiesa di Sant’Antonio, per una celebrazione interamente dedicata a San Francesco.

Alla messa erano presenti, oltre ai numerosi fedeli, anche alcuni rappresentanti delle istituzioni, tra cui il presidente della Provincia e sindaco di Piedimulera, Alessandro Lana, e il consigliere provinciale e sindaco di Beura Davide Carigi.

Un saluto, dunque, profondamente sentito da parte della comunità, anche se non ancora ufficiale: la celebrazione che segnerà il passaggio di consegne dai frati al nuovo parroco, don Vincenzo Barone, è infatti in programma per domani, domenica 5 ottobre, sempre alle 17.30, alla presenza del vescovo Franco Giulio Brambilla.

Una celebrazione, questa, alla quale molti parrocchiani hanno deciso di non partecipare, in segno di protesta, per ribadire ancora una volta la propria contrarietà all’addio obbligato dei frati, dopo una storia lunga settant’anni.

Al termine della messa, i partecipanti si sono spostati a Casa Letizia per un momento conviviale, durante il quale hanno potuto portare personalmente il loro saluto ai frati.