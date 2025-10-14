Anbima, il 25 ottobre a Domodossola il Congresso provinciale per il rinnovo del Consiglio

Sabato 25 ottobre, alle 15.00, la Sala Congressi dell’Unione Montana Valli dell’Ossola a Domodossola ospita il Congresso Anbima per il rinnovo del Consiglio provinciale giunto a fine mandato. Al centro dei lavori il tema “Fare insieme, saper fare, far sapere, saper far sapere”, traccia di un confronto dedicato alla collaborazione tra bande musicali, alla valorizzazione delle competenze e alla loro efficace comunicazione.

Con diritto di voto parteciperanno i delegati delle Bande Musicali del VCO aderenti ad Anbima (Associazione Nazionale Bande Musicali Autonome, la realtà che raggruppa il maggior numero di bande italiane). Come uditrici sono invitate le socie e i soci delle bande associate del territorio. I dibattiti introduttivi precederanno le operazioni di voto.

Ai lavori interverrà Ezio Audano, presidente regionale e vicepresidente nazionale Anbima. In calendario anche gli appuntamenti successivi: venerdì 24 gennaio a Torino si terrà il Congresso per il rinnovo del Consiglio regionale, con la possibilità per presidente, vicepresidente e un consigliere provinciale di farne parte. Non è ancora definita la data del Congresso nazionale: da regolamento dovrà svolgersi entro il 15 novembre 2026. Attualmente, risultano consiglieri nazionali i presidenti di Anbima Torino, Alessandria/Asti, Novara/Vercelli, Cuneo e VCO.