A Domodossola il “Carnevale d’Autunno in divisa”: una festa per gli eroi del territorio

Domenica 19 ottobre, dalle 10 alle 18, via Antonio Rosmini a Domodossola si animerà con il “Carnevale d’Autunno in Divisa”, una giornata di festa, divertimento e solidarietà organizzata dal Comitato Pulenta e Sciriuii in collaborazione con numerose realtà del territorio. Un evento pensato per le famiglie, che permetterà a grandi e piccoli di conoscere da vicino il mondo del soccorso, della prevenzione e della sicurezza.



Il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, “Sarà un momento di festa, ma anche di riconoscenza verso tutte le associazioni che operano nel nostro territorio. Ringrazio tantissimo i volontari che ogni giorno svolgono un lavoro straordinario. Giornate come questa sono fondamentali per sensibilizzare i cittadini e valorizzare il loro impegno.”

Come spiegano Naldo Poletti e Andrea Truscello del Comitato Carnevale, l’idea è nata con un obiettivo preciso: “Volevamo dedicare una giornata agli eroi del nostro territorio, che operano in un contesto spesso difficile. Abbiamo scelto via Rosmini, un’area rinnovata e poco utilizzata, per valorizzarla e trasformarla in un luogo di incontro e di festa. Sarà una giornata per tutti, tra solidarietà, divertimento e buon cibo.”



I protagonisti saranno i gruppi e le associazioni che ogni giorno operano sul territorio. I Vigili del Fuoco volontari di Villadossola, insieme all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Vco, alla squadra A.I.B. e alla Protezione Civile di Domodossola, proporranno “Pompieropoli”, un percorso di giochi e dimostrazioni pratiche dedicato soprattutto ai più piccoli.



La Croce Rossa di Domodossola sarà presente con l’Avis e con Salvatore Ranieri, il “cantante della solidarietà”, per una giornata dedicata alla prevenzione e al primo soccorso, in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore. Non mancheranno inoltre il Corpo di Polizia Locale di Domodossola, con attività di educazione stradale e simulazioni di intervento, e il Soccorso Alpino e Speleologico del Vco – Delegazione Valdossola, che mostrerà un’operazione di salvataggio con teleferica.

Il programma prevede anche momenti di intrattenimento e convivialità: alle 11 e alle 14.30 baby dance con le ragazze del Comitato, mentre dalle 16 spazio alla musica con il dj set di Bunny. Dalle 10 sarà attivo il bar e dalle 11.30 si potranno gustare polenta, salsiccia e gorgonzola, anche da asporto. Nel pomeriggio, dalle 15, appuntamento con la tradizionale castagnata. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.



