Successo per la decima edizione del Trail del Calvario: oltre 250 atleti in gara

Si è corsa domenica, a Domodossola, la decima edizione del Trail del Calvario, manifestazione podistica organizzata dall’Atletica Avis Ossolana, che ha visto più di 250 atleti competere sulle due distanze previste: 21 km a coppie e 11 km individuale. Vincitori assoluti della 21 km a coppie, i due forti giovani ossolani della Sport Project Vco Thomas Floriani e Roberto Giacomotti in 1:39’49”. Secondi a pieno merito, a poco meno di 3 minuti, Gianluca Pinton ( Run Fast) e Michael Dola ( Marathon Verbania). Terzi ancora due ossolani, gli inossidabili Ruben Mellerio (Bognanco) e Fabio Rolando (Castiglione Ossola) presentatisi alla partenza col nome de “I vecchietti”, ma dimostrando un’invidiabile condizione, tempo 1:43’18”. In campo femminile sugli allori sale la provincia novarese, grazie a due affermate protagoniste delle corse trail, Silvia Guenzani (Fulgor Prato Sesia) ed Elena Platini (Luciani Sport Team), prime al traguardo col tempo di 2:10’59”. Non meno brave e competitive le seconde arrivate: Sara Boldrini e Claudia Giacomotti, entrambe del Luciani Sport Team, tempo 2:13’44”. A completare il podio, altre due assolute protagoniste: l’omegnese Monica Bordes e la bolzanese Alessandra Piscia (Caddese) col tempo di 2:22’55”.

Trionfo nella 21 km a coppie miste per l’inedito team Sara Locatelli, domese della Sport Project Vco alla sua ennesima affermazione, ed Ermes Biselli, varzese del Cairasca. La coppia ossolana si è aggiudicata la vittoria in 1:57’09”, da sottolineare quale nono tempo assoluto. Che l’aria di Varzo faccia bene alle coppie miste, lo si evince anche dalla seconda posizione, ad appannaggio della giovanissima Gaia Calcini e di Fabio Remo Antonini, duo del team Cairasca, tempo 2:01’14”. A soli due minuti, per la terza posizione la palma va meritatamente alla provincia di Varese, grazie a Greta Banfi (Runcard) e Tiziano Santaterra (Atletica 3V).

Nella 11 km individuale maschile, vittoria per il domese Andrea Iob (Bognanco), nelle scorse edizioni assoluto protagonista della gara lunga, giunto al traguardo in soli 50’06”. Secondo, distanziato di 21”, il giovane anzaschino Alessio Olzer (Sci Club Valle Anzasca). Alloro anche per Luca Piroia della Caddese, terzo col tempo di 51’20”.In campo femminile bel successo della domese Silvia di Titta (Bognanco), giunta con distacco al traguardo col tempo di 1:02’48”. A seguire altre due atlete ossolane, la villadossolese Manuela Rossetti in 1:07’30” e la crevolese Fabiana Matli che ha impiegato 1:08’44”.

Più di 50 i riconoscimenti ricevuti dagli atleti, alcuni a estrazione, altri a chi ha prevalso sul traguardo di largo Madonna delle Neve, dove per la prima volta era posto l’arrivo della manifestazione; assegnati alcuni premi alla memoria di atleti dell’Atletica Avis Ossolana prematuramente scomparsi: Davide Bolognini e Maurizio Cheula. Premi alla memoria anche per Riccardo di Lonardo e Giuseppe “Peppino” Bruno. Estremamente soddisfatti gli organizzatori per la buona riuscita dell’evento, nonostante anche quest’anno alle prese con diverse problematiche che hanno richiesto un dispendio di energie non indifferente.

Tantissimi i complimenti ricevuti, sia al percorso, molto bello e ben segnalato, sia all’organizzazione in generale. Gran parte del merito va agli oltre 70 volontari che hanno garantito la sicurezza sul percorso, gestito le iscrizioni, la partenza e gli arrivi in largo Madonna della Neve, gestito gli apprezzati ristori e il riuscitissimo polenta party a cui hanno partecipato più di 300 persone, oltre ai tanti fotografi disseminati sul percorso. Senza dimenticare i volontari che nei giorni precedenti hanno pulito e segnato il percorso, rendendo fruibili diversi sentieri anche a escursionisti e ciclisti.

Parte del ricavato andrà all’associazione Matibellula di Crevoladossola, sorta in memoria della piccola Matilde Cara, associazione che sostiene la ricerca e la cura per le malattie neuro-oncologiche pediatriche. Sono state inoltre raccolte scarpe usate che il Centro Aiuti per l’Etiopia di Verbania destinerà alla popolazione africana.