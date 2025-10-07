Il Kiwanis Club Domodossola rinnova il suo impegno per la tutela dei minori

Il Kiwanis Club Domodossola partecipa alla Settimana per la Protezione dei Giovani, promossa a livello mondiale dal Kiwanis International e in programma fino al 10 ottobre, con un incontro formativo che si è svolto ieri, lunedì 6 ottobre nella città ossolana.

L’iniziativa, guidata dal presidente Federico Spinozzi e dal segretario Danilo Preioni, ha avuto come obiettivo il rinnovo della conoscenza e dell’impegno dei soci verso le Politiche e Procedure Kiwanis per la Protezione dei Giovani, linee guida che ogni anno vengono ribadite per garantire comportamenti corretti e sicuri in tutte le attività con bambini e ragazzi.

"Un gesto semplice, ma dal grande valore – ha sottolineato il presidente Spinozzi – perché la protezione dei bambini e dei giovani è alla base della nostra missione Kiwaniana".

Durante l’incontro sono stati condivisi i principi fondamentali che regolano l’azione del Club: la tutela e il rispetto dei minori, la promozione di comportamenti appropriati e professionali, la segnalazione tempestiva di eventuali situazioni di rischio, l’attenzione a garantire ambienti sicuri e accessibili e la formazione continua di tutti i soci.