"Trova Ch-It": in Ticino un nuovo incontro di collaborazione tra Italia e Svizzera

Sabato 25 ottobre presso la sala comunale-patriziale di Campo Vallemaggia in Canton Ticino si terrà il secondo incontro tra i partner del progetto “Trova Ch-It. Territori tra Ossola e Vallemaggia” che prevede un momento pubblico durante il quale illustrare le azioni avviate per raggiungere gli ambiziosi obiettivi finali.

“Il programma della giornata di lavoro mira a consolidare le già ottime relazioni tra gli attori italiani e svizzeri impegnati nell’implementazione delle iniziative progettuali pianificate”. Sono le parole di Aron Piezzi e Timo Cadlolo, rispettivamente presidente e coordinatore di Antenna Vallemaggia – agenzia di sviluppo territoriale della Fondazione Vallemaggia Territorio Vivo -, capofila per la parte Svizzera. Il primo momento della giornata sarà dedicato all’incontro tra i partner per condividere gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle singole iniziative.

Alle 11.15 si terrà l’incontro aperto al pubblico con il benvenuto della project officer Tiziana Piodi, a seguire il partenariato presenterà il progetto e l’andamento delle azioni dei primi mesi di lavoro. Sarà presente Giorgio Ferroni, sindaco di Crevoladossola – capofila italiano – e i rappresentanti dei partner italiani comune di Crodo, comune di Montecrestese, Pro Loco di Montecrestese, Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e associazione Are.Uni.Vco e lo stakeholder di progetto, l’associazione Sentieri degli Spalloni, accolti dal presidente di Antenna Vallemaggia Aron Piezzi e dal coordinatore Timo Cadlolo capofila svizzero insieme ai rappresentanti di comune di Campo Vallemaggia, Patriziato di Campo Vallemaggia, associazione Val Rovana è e associazione Via Alta Vallemaggia, oltre che dall’Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli che fornisce il supporto come partner associato.

Trova Ch-It è nato ponendo al centro la natura maestosa che lega i due territori, in un’ottica turismo sostenibile che al contempo promuova l’inclusione sociale. Il lavoro degli ultimi anni della Valle Ossola e Vallemaggia di valorizzazione del territorio puntando su un turismo attento all’ambiente ha posto le basi per il progetto attuale che mira a strutturare un ‘raccordo’ che colleghi il versante italiano e quello elvetico tramite la ‘bretella’ tra Cimalmotto e Montecrestese, offrendo così la possibilità di raggiungere Domodossola e la sua stazione internazionale o la centovalli. Al termine del progetto sarà fruibile un nuovo percorso turistico caratterizzato da bellezze non solo paesaggistiche ma anche storiche e culturali, che, offrendo nuove possibilità di percorsi, incrementerà i flussi e la rispettiva ricaduta economica positiva rafforzerà i territori rurali e marginali delle due aree transfrontaliere.

Trova Ch-It è un esempio di come la collaborazione tra le comunità locali possa portare a risultati importanti per rafforzare l'identità e lo sviluppo economico delle valli coinvolte.

La giornata proseguirà poi con la visita al mercato autunnale di Cerentino e la visita teatrale al Museo di Valmaggia a Cevio.

Il progetto è finanziato tramite Interreg, strumento previsto dall'Unione europea per rafforzare la cooperazione tra regioni e paesi all'interno dell'Ue con quelli non appartenenti all'Ue stessa.