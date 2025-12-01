Crodo, dal comune un contributo per l'acquisto di libri scolastici

Il comune di Crodo mette a disposizione un contributo economico per l’acquisto dei libri di testo destinato alle famiglie degli alunni iscritti al primo anno della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2025/2026.
Possono presentare domanda le famiglie di studenti residenti nel comune di Crodo. Per partecipare al bando è necessario presentare il modulo di richiesta compilato (scaricabile dal sito del comune o disponibile in municipio) insieme alle ricevute di acquisto dei libri. La spesa sostenuta non deve già essere stata rimborsata tramite altri contributi, quali il voucher scuola regionale.
La somma a disposizione è di un massimo di 50 euro per ciascuno studente. Le domande devono essere presentate entro lunedì 16 dicembre alle 12.00 a mano presso l’ufficio protocollo del comune, tramite Pec all’indirizzo comune.crodo.vb@cert.legalmail.it oppure tramite mail a protocollo@comune.crodo.vb.it.