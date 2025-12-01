 / Scuola

Scuola | 01 dicembre 2025, 10:00

Crodo, dal comune un contributo per l'acquisto di libri scolastici

L'iniziativa si rivolge alle famiglie di studenti iscritti al primo anno della secondaria di primo grado

Crodo, dal comune un contributo per l'acquisto di libri scolastici

Il comune di Crodo mette a disposizione un contributo economico per l’acquisto dei libri di testo destinato alle famiglie degli alunni iscritti al primo anno della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2025/2026.

Possono presentare domanda le famiglie di studenti residenti nel comune di Crodo. Per partecipare al bando è necessario presentare il modulo di richiesta compilato (scaricabile dal sito del comune o disponibile in municipio) insieme alle ricevute di acquisto dei libri. La spesa sostenuta non deve già essere stata rimborsata tramite altri contributi, quali il voucher scuola regionale.

La somma a disposizione è di un massimo di 50 euro per ciascuno studente. Le domande devono essere presentate entro lunedì 16 dicembre alle 12.00 a mano presso l’ufficio protocollo del comune, tramite Pec all’indirizzo comune.crodo.vb@cert.legalmail.it oppure tramite mail a protocollo@comune.crodo.vb.it.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore