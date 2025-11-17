Scegliere la scuola giusta: al via gli open day delle medie

Per le famiglie dei bimbi che frequentano la quinta primaria, la scelta della scuola media rappresenta un momento decisivo, carico di attese e domande. È il passaggio verso un nuovo ambiente, fatto di sfide, autonomia e crescita. Gli open day organizzati in tutto il territorio ossolano diventano così un’occasione preziosa per conoscere da vicino gli spazi, gli insegnanti e l’offerta formativa delle diverse scuole, aiutando genitori e ragazzi a orientarsi con consapevolezza verso il futuro.

A Domodossola, la scuola media Floreanini si prepara a un doppio appuntamento di rilievo: l’istituto si avvia infatti verso la costituzione dei futuri due comprensivi e gli incontri con le famiglie, fissati per mercoledì 3 dicembre e mercoledì 14 gennaio alle 17.00 in aula magna (sede di via Terracini), saranno momenti fondamentali per illustrare i prossimi passi e le opportunità offerte. L’open day è previsto invece per sabato 29 novembre dalle 10.00 alle 12.00, con la possibilità di visitare entrambe le sedi. Per partecipare è necessario segnalare la propria presenza al numero 0324/243125.

Sempre a Domodossola, l’istituto Rosmini International Campus darà avvio alla stagione degli open day sabato 22 novembre, a partire dalle 10.00, su prenotazione al numero 371 462 8751. L’incontro sarà dedicato a tutte le famiglie interessate: il Rosmini propone un percorso educativo completo, dalla primaria al liceo, con la scuola secondaria di primo grado che aiuta gli studenti a sviluppare autonomia e spirito critico.

La scuola offre un potenziamento linguistico che prevede ore aggiuntive di inglese, progetti interdisciplinari e viaggi di istruzione all’estero. A Villadossola, la scuola Bagnolini aprirà le sue porte sabato 13 dicembre dalle 10.00 alle 12.00, mentre i plessi di Pieve Vergonte e Vanzone accoglieranno le famiglie mercoledì 17 dicembre, offrendo un’occasione per scoprire laboratori, attività e progetti in corso. Spostandosi verso l’Alta Ossola, l’istituto omnicomprensivo di Baceno presenterà l’offerta formativa delle scuole secondarie di primo grado Innocenzo IX di Baceno e Crodo in un incontro pubblico sabato 17 gennaio, presso il salone multimediale della sede centrale di Baceno, in via Innocenzo IX 2. Saranno gli stessi studenti a illustrare le attività e i progetti che caratterizzano i due plessi, in un dialogo diretto con le famiglie e con gli insegnanti.

A Vogogna, la scuola secondaria di primo grado Valtoce si prepara anch’essa ad accogliere genitori e alunni, offrendo momenti di conoscenza e confronto sul percorso formativo proposto: l'open day è in programma il 15 dicembre dalle 17.30 alle 19.00 con accesso libero. E' previsto un incontro informativo, la visita della scuola e laboratori per i bambini.

Gli open day rappresentano un’occasione unica per vivere da vicino la scuola, incontrare i docenti e lasciarsi guidare da impressioni dirette. Perché scegliere una scuola non significa solo valutare programmi e strutture, ma anche riconoscere il luogo in cui ciascun ragazzo potrà crescere, imparare e sentirsi a casa.