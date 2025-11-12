Baceno, in vendita la casa walser di Osso: un gioiello del XVII secolo all’asta FOTO

C’è tempo fino al 12 dicembre 2025 alle ore 00:00 per partecipare all’asta di vendita della casa walser in località Osso, nel Comune di Baceno.

L’edificio, risalente al XVII secolo, è un prezioso esempio dell’architettura walser, caratterizzata da una struttura in legno e pietra che coniuga solidità e armonia, pensata per resistere al tempo e al clima dell’alta montagna.

La casa è formata da due abitazioni simmetriche su tre piani fuori terra e presenta una facciata sud interamente lignea e copertura in piode, elementi tipici della tradizione costruttiva ossolana. All’interno conserva componenti originali di grande valore, come la Stube con “fornet” in pietra e l’incastro ligneo Blokbau, tecnica che consente l’assemblaggio delle travi senza chiodi.