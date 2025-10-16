L’Oktoberfest arriva a Premosello Chiovenda

Sabato 18 ottobre 2025, a partire dalle 18.00, la tensostruttura di Premosello Chiovenda si trasformerà in un angolo di Baviera per celebrare l’Oktoberfest, un evento organizzato con entusiasmo dalla Pro Loco.
La serata promette un mix di gastronomia, convivialità e divertimento. Il menù spazia dal pollo alla griglia con patate al forno o crauti, ai classici würstel, fino a un piatto di formaggi, il tutto accompagnato da bretzel e strudel di mele. Dopo cena, musica dal vivo con dj Bunny.
La prenotazione per la cena è obbligatoria entro martedì 14 ottobre. Per riservare il proprio posto, è possibile contattare Rossella al 329 1102513 o Cristina al 349 3572617.