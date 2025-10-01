Domodossola approva variazione di bilancio da 400mila euro: fondi frontalieri per opere pubbliche

È stata approvata ieri sera in consiglio comunale a Domodossola, con i voti della maggioranza e l'astensione dei consiglieri di minoranza, un'importante variazione di bilancio legata ai trasferimenti dei fondi di ristorno fiscale dei frontalieri che ammontano a 400.000 euro.

Illustrando la variazione di bilancio, legata a questa voce, l'assessore al bilancio Gabriella Giacomello ha spiegato cosa andranno a finanziare. La somma di 10.000 euro servirà per l’acquisto di arredi urbani, 25.000 euro per il ripristino della funzionalità della copertura dell'immobile ospitante la piscina comunale. Ancora 55.000 euro andranno per la sistemazione delle aree verdi extraurbane e l'adeguamento alla prescrizione paesaggistica dell'area skatepark con la piantumazione di alberi. 45.000 euro serviranno per maggiori costi derivanti dagli eventi alluvionali, 60.000 euro per la manutenzione straordinaria del muro di contenimento in località Quartero. 180.000 euro per la manutenzione straordinaria di strade, della pavimentazione del centro storico e per l'abbattimento delle barriere architettoniche e 25.000 euro per implementazione del piano asfalti annuale.

La variazione prevede anche l'applicazione di avanzo di amministrazione accantonato al fondo contenzioso per 12.357 euro per la copertura del debito fuori bilancio relativo a due sentenze che condannano il comune al risarcimento delle spese legali. L'applicazione di avanzo libero per 55.000 euro che andranno a coprire la spesa di 25.000 euro per sostituzione parziale dei serramenti della palestra Marchioni e per 30.000 euro per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali.