Domodossola approva il bilancio consolidato 2024: patrimonio netto oltre 53 milioni

Approvato dal consiglio comunale di Domodossola - con i voti favorevoli della maggioranza, mentre la minoranza si è astenuta - il bilancio consolidato 2024. Le aziende e le società che vengono comprese nel bilancio consolidato sono: Idrablu, ConserVco, Azienda Speciale Pluriservizi Farmacia Comunale, Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (Ciss), Consorzio Rifiuti del Vco, Consorzio Case di Vacanza dei Comuni Novaresi, Distretto turistico dei laghi.

Dal documento, illustrato dall'assessore al bilancio Gabriella Giacomello, emerge che il patrimonio netto consolidato è di 53.246.083 euro, mentre il risultato economico dell'esercizio registra un utile netto consolidato di 2.736.435.

Durante il consiglio sono stati inoltre approvati due ordini del giorno per il riconoscimento di due debiti fuori bilancio, uno di 9.439 euro e l'altro di 2000 euro, relativi a due sentenze. Debiti entrambi coperti con l'applicazione di avanzo accantonato nel fondo contenzioso. Approvato anche il report controllo strategico per gli anni 2023 e 2024.

Sempre durante il consiglio del 30 settembre è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030. In sostanza, è stato prorogato il servizio attualmente svolto dalla Banca Popolare di Sondrio fino all'espletamento della nuova gara d'appalto.