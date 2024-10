Gli alpinisti Matteo Della Bordella e Sergio Martini raccontano le grandi avventure

Nel 1954 il congresso nazionale del Cai tenutosi a Domodossola deliberò l’istituzione di un Corpo di Soccorso Alpino in Italia. Sono passati 70 anni di grandi cambiamenti e oggi il Soccorso Alpino costituisce un asse portante del sistema di protezione civile in Italia.

Dopo l’apertura della mostra sui 70 anni del Soccorso Alpino e in corso fino al 17 novembre all’Outdoor Center di Crevoladossola, entrano nel vivo le iniziative a celebrazione dell’evento.

Venerdì 18 ottobre (Ossola Outdoor Center, Crevoladossola, ore 17,30), incontro con l’alpinista Matteo Della Bordella con la videoproiezione “Ai confini del mondo”. Alpinista dei Ragni di Lecco, Matteo Della Bordella è innamorato della Patagonia, dove è stato 10 volte, ma altre destinazioni preferite sono la Groenlandia, il Pakistan, l'India e l'Isola di Baffin. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo libro "La via meno battuta" pubblicato da Rizzoli, in cui racconta le storie di tante grandi avventure e riflette su ciò che la montagna gli ha insegnato in tutti questi anni. È responsabile del progetto Eagle del Cai per portare un gruppo di giovani alpinisti ad una spedizione in Patagonia.

Sabato 19 ottobre (Ossola Outdoor Center, Crevoladossola, ore 17), incontro con l’alpinista Sergio Martini con la videoproiezione “Himalaya montagne del cielo”. Sergio Martini è stato il settimo uomo al mondo e il secondo italiano dopo Reinhold Messner ad aver scalato tutti i quattordici Ottomila fra il 1976 e il 2000. È accademico del Cai, istruttore nazionale di alpinismo e sci-alpinismo, membro del Gruppo di Alta montagna francese.

Nel corso della serata la Xa Delegazione “Valdossola” del Cnsas consegnerà riconoscimenti a volontari soccorritori e collaboratori del Cnsas come gratitudine per un impegno di solidarietà alpina lungo una vita.